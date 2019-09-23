AB, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasından memnun

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğuna ilişkin beyanı çok uzun zamandır beklenen ve memnuniyetle karşılanan bir haber. Bu gelişme Suriyeliler için tekrar ümit ışığı olacak." ifadelerini kullandı.

AB'nin Suriye'deki savaşın siyasi yollarla çözülebileceğini savunduğunu anımsatan Mogherini, birliğin tüm bu yöndeki çabalara desteğinin tam olduğunun altını çizdi.

Mogherini, Anayasa Komitesi'nin toplantısının ilk fırsatta gerçekleşmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Umarım bu gelişme Suriyelilerin hak ettiği barışa yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıklamıştı.

