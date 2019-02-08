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AB Suudi Arabistan'ı "kara listeye" alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:42 | Son Güncelleme

AB'nin Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alacağı belirtildi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB), Suudi Arabistan'ı, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceği bildirildi.

Finacial Times'ın haberine göre, AB Komisyonu, "kara para ile mücadelede yetersiz kalan" 20'den fazla ülkeyi kapsayan güncellenmiş listeyi tamamlamada artık son aşamaya geldi.

Komisyonun Suudi Arabistan'ı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceğine yer verilen haberde, Riyad yönetiminin yasa dışı para akışıyla mücadelede "stratejik eksiklikleri" bulunduğu belirtildi.

Haberde, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ise karara karşı çıktığı kaydedildi.

AB yasalarına göre, Avrupa bankalarının bu ülkelerden gelen fonlarla ilgili "gelişmiş" kontroller yapmak zorunda kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB Kara Liste Suudi Arabistan

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