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AB Taleban'ı Tanımayı Reddediyor

21.08.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Afganistan’da yönetime el koyan Taleban’ı meşru güç olarak tanımadığını açıkladı. Leyen’in açıklamalarına göre, AB örgütle müzakere yürütmeyi reddediyor

AB Taleban'ı Tanımayı Reddediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Afganistan’da yönetime el koyan Taleban’ı meşru güç olarak tanımadığını açıkladı. Leyen’in açıklamalarına göre, AB örgütle müzakere yürütmeyi reddediyor.

Afganistan’dan Amerika ve müttefik askerlerinin çekilmeye devam ettiği süreç sırasında birçok yerde yetkiyi eline geçiren Taleban geçen haftasonu da başkent Kabil’i almıştı.

AB kurumlarında çalışan Afganlarla ilgili Madrid’de düzenlenen bir panelin ardından konuşan Leyen, Afganistan için AB’nin bu yıl ayırdığı 67 milyon dolarlık insani yardım paketinin miktarının arttırılmasını önereceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Leyen, söz konusu yardım paketinin Afganistan’da insan haklarının korunması, başta kadınlar ve çocuklarla birlikte azınlık grupların haklarına saygının sağlanması çalışmalarına bağlı olarak yönlendirileceğini belirtti.

Leyen, özellikle geçmişte kadınlara ve azınlıklara yönelik ciddi hak ihlalleriyle tanınan Taleban’la ilgili olarak da ayrıca, “Taleban’ın vaatlerini duyuyor olabiliriz ama davranışlarına ve eylemlerine bakarak bu vaatlerin gerçekliğini göreceğiz” dedi.

AB Komisyonu Başkanı konuşmasında, Afganistan’dan gelecek mültecilerin yerleştirilmesine yardımcı olacak AB üyelerine de mali destek sunmaya hazır olduklarını ifade etti ve bu konuyu gelecek hafta düzenlenmesi planlanan G7 zirvesinde de gündeme getirmeyi planladığını söyledi.

AB ülkelerine özellikle Suriye, Afganistan ve Irak’tan gelen sığınmacı sayısı 2015 yılında en yükseğe ulaşmış, AB’nin daha sonra Türkiye’yle göçmenlere ev sahipliği yapması için mali destek sunarak anlaşmaya varmasının ardından birlik ülkelerine göç akını ciddi oranda düşmüştü.

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