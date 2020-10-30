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AB teknoloji devlerini algoritmalarını açıklamaya zorlayacak

30.10.2020 23:23 | Son Güncelleme

AB Facebook, Twitter, Google gibi devlerin seçmenlerin algısı üzerindeki gücünü tırpanlamak için kolları sıvadı.

AB teknoloji devlerini algoritmalarını açıklamaya zorlayacak

AB yetkilisi Vestager, "Demokrasimizi ilgilendiren kararları birkaç şirketin almasına izin veremeyiz" dedi.Avrupa Birliği, Facebook, Twitter ve Google gibi teknoloji şirketlerinden algoritmalarını açıklamalarını talep edecek.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, şirketlerin internet platformlarındaki kullanıcılara yönelik tavsiyelerini hangi temelde yaptıklarının açıkça ortaya konulması gerektiğini belirterek AB çapında dijital hizmetlerle ilgili planlanan yeni yasanın şirketlere şeffaflıkla ilgili yükümlülükler getireceğini kaydetti.

Büyük internet şirketlerine ait sosyal medya ağları ve arama motorlarının devasa boyutlarda verileri analiz ederek kullanıcılarına içerik tavsiyelerinde bulunduğuna dikkat çeken Vestager, "Söz konusu dev platformların başarısının sırrı, bu algoritmalardır. Ama aynı zamanda demokrasimiz üzerinde de çok ciddi etkilere yol açabilirler" diye konuştu.

"Bu tavsiye mekanizmaları dünyaya dair bildiklerimizi derinden etkileyebilir" diyen Vestager, bu sorunla ilgili tartışmaların Cambridge-Analytica skandalı sonrasında daha da yaygınlaştığına dikkat çekti. İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cambridge-Analytica'nın Facebook'un dev veri tabanını analiz ederek 2016'daki ABD başkanlık seçimlerini ve İngiltere'deki Brexit referandumu sonuçlarını etkilediği iddia edilmişti.

Yasayla yükümlülük getirilecek

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vestager, "Demokrasimizin geleceğini ilgilendiren kararların gizli bir şekilde birkaç şirketin yönetim kurulu başkanları tarafından alınmasına izin veremeyiz" dedi. Bu nedenle söz konusu şirketlerin, ilgili resmi makamların talebi üzerine tavsiye sistemlerinin ne şekilde işlediğine dair bilgileri paylaşması gerektiğini belirten Vestager, Aralık ayında tamamlanması beklenen yasa tasarısında bu yükümlülüğün de yer alacağını kaydetti.

Vestager, "şimdiden siyasi tartışmaları yönlendirme, demokrasiyi koruma ya da zayıflatma gibi bir güce sahip olan şirketlerin, kullanıcıların neyi göreceğine nasıl karar verdiklerine dair daha fazla bilgi paylaşmak zorunda olacaklarını" söyledi. AB yetkilisi, "Bize hangi bilgilerin ve hangi ürünlerin tavsiye edileceğine ve hangilerinin gizleneceğine nasıl karar verdiklerini anlatmak zorunda olacaklar. Böylece oturup seyretmek yerine bu kararlara nüfuz etme imkanımız olacak. Gördüğümüz reklamların parasını kimin ödediğini ve belli bir reklamın niye bize sunulduğunu da anlatmak zorunda olacaklar" diye konuştu.

AFP,AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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