AB teknoloji devlerini algoritmalarını açıklamaya zorlayacak

AB yetkilisi Vestager, "Demokrasimizi ilgilendiren kararları birkaç şirketin almasına izin veremeyiz" dedi.Avrupa Birliği, Facebook, Twitter ve Google gibi teknoloji şirketlerinden algoritmalarını açıklamalarını talep edecek.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, şirketlerin internet platformlarındaki kullanıcılara yönelik tavsiyelerini hangi temelde yaptıklarının açıkça ortaya konulması gerektiğini belirterek AB çapında dijital hizmetlerle ilgili planlanan yeni yasanın şirketlere şeffaflıkla ilgili yükümlülükler getireceğini kaydetti.

Büyük internet şirketlerine ait sosyal medya ağları ve arama motorlarının devasa boyutlarda verileri analiz ederek kullanıcılarına içerik tavsiyelerinde bulunduğuna dikkat çeken Vestager, "Söz konusu dev platformların başarısının sırrı, bu algoritmalardır. Ama aynı zamanda demokrasimiz üzerinde de çok ciddi etkilere yol açabilirler" diye konuştu.

"Bu tavsiye mekanizmaları dünyaya dair bildiklerimizi derinden etkileyebilir" diyen Vestager, bu sorunla ilgili tartışmaların Cambridge-Analytica skandalı sonrasında daha da yaygınlaştığına dikkat çekti. İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cambridge-Analytica'nın Facebook'un dev veri tabanını analiz ederek 2016'daki ABD başkanlık seçimlerini ve İngiltere'deki Brexit referandumu sonuçlarını etkilediği iddia edilmişti.