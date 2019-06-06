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AB telif hakları yasası yürürlüğe girdi

06.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu’nun geçtiğimiz Mart ayında kabul ettiği telif hakları yasası yürürlüğe girdi.

AB telif hakları yasası yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği ülkelerine, yasayı kendi ulusal kanunlarına adapte etmeleri için iki yıl süre tanındı.Avrupa Parlamentosu‘nun (AP) geçtiğimiz Mart ayında kabul ettiği tartışmalı telif hakları yasası bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bütçe ve personelden sorumlu üyesi Günther Oettinger söz konusu yasayı eleştirenlere karşı savunarak, kanun maddelerinin piyasada yürürlüğe girmesinin ardından, bunların adil kurallar olduğunun görüleceğini ifade etti. Daha önce AB Komisyonu’nun dijital ekonomiden sorumlu üyesi olan Oettinger, 2016’da bu görevi esnasında, daha sonra yasalaşan ilgili reform taslağını hazırlamıştı. Özellikle taslağın AP’de karara bağlanmasından önce Avrupa’nın birçok ülkesinde protesto gösterileri düzenlenmiş, çoğu gençlerden oluşan eylemciler, taslağın en fazla veri yükleme (upload) ile ilgili maddesine karşı çıkmıştı.

Amaç eser sahiplerinin çıkarlarını korumak

Bugünden itibaren yürürlüğe giren yasa ile veri yüklenen sitelerdeki belli filtre programları, yüklenen verilerin koruma altında olup olmadığını çözerek, koruma altında iseler yüklenmelerine izin vermeyecek. Günther Oettinger düzenlenen protesto gösteri ile ilgili olarak, bunları hafife almadıklarını ve ortada çeşitli grupların farklı çıkarları olduğu belirterek, hepsini dikkate aldıklarını ifade etti. Yeni telif hakları yasasının, daha önce yürürlükte olan ilgili yasayı dijital çağa ve onun gereksinimlerine uygun hale getirmesi hedefleniyor. Ayrıca bu yasayla telif ve eser sahiplerinin, internette yayınlanan içeriklerden daha iyi kazanç sağlayabilmeleri öngörülüyor. Ayrıca yazılı basın tarafından yayınlanan her türlü içeriğin de, yine bu yasayla daha iyi korunma altına alınması hedeflenmekte.

Almanya'nın tavrı

Yasaya karşı çıkanlar ise Youtube ve ve benzeri platformların, yeni telif hakları yasasının getirdiği yükümlülükler nedeniyle, sistemlerine veri yükleme filitreleri koymak zorunda kalacaklarını ve bu nedenle veri paylaşma imkanlarının kısıtlanıp, çok sayıda veri yükleme girişiminin bloke edileceğini dile getiriyor. Ancak Almanya‘nın yasanın bu maddesi ile ilgili tavrı protestoculara daha yakın. Yasayı çekince koyarak onaylayan Alman hükümeti tarafından kaleme alınan ancak herhangi kanuni bağlayıcılığı olmayan dört sayfalık bir metinde, yeni telif hakları yasasının, veri yükleme filitresi ile ilgili maddesi dahil edilmeden uygulanması talep ediliyor. Metinde, "Veri yükleme platformları gelecekte de hür ve sansürsüz bir biçimde sivil toplumun hizmetinde olmalıdır" ifadesi kullanılıyor.

dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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