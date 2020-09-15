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AB Temsilcisi Borrell'den Türkiye'ye Akdeniz ve İnsan Hakları Uyarısı

15.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin bir dönüm noktasında olduğunu söyledi

AB Temsilcisi Borrell'den Türkiye'ye Akdeniz ve İnsan Hakları Uyarısı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin bir dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Josep Borrel, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki gerilim konusunda geri adım atması ve Türkiye’de temel insan haklarının korunması konularında uyardı.

Borrell, ilişkilerin önümüzdeki günlerde atılacak adımlara göre bir yönde ilerleyeceğini söyledi ve tarihi bir dönüm noktasında olunduğunu ifade etti.

Borrell’in bu açıklamasının önümüzdeki hafta yapılacak AB liderler zirvesinin öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Liderler, haftaya yapılacak toplantıda, Doğu Akdeniz’de yaşanan Türk-Yunan gerginliği konusunu masaya yatıracaklar.

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