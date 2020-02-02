HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AB Temsilcisi: "İsrailliler ile Filistinlilerin uzlaşmadığı hiçbir anlaşma başarılı olmayacak"

AB Temsilcisi: "İsrailliler ile Filistinlilerin uzlaşmadığı hiçbir anlaşma başarılı olmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 22:54 | Son Güncelleme

AB Temsilcisi: "İsrailliler ile Filistinlilerin uzlaşmadığı hiçbir anlaşma başarılı olmayacak"

AMMAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi.

Ürdün devlet televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Amman'a bir ziyaret gerçekleştiren Borrell, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Borrell, görüşmede, "İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir barış anlaşması başarılı olamayacak." dedi.

Borrell, Safedi ile görüşmesinin ardından Ürdün Kralı Abdullah tarafından kabul edildi.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ürdün ile AB arasındaki ortaklık ve işbirliği, bu işbirliğini geliştirme yolları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AB'nin Ürdün'e çeşitli alanlarda verdiği destekten övgüyle söz eden Kral Abdullah, Filistin meselesi konusunda ülkesinin değişmez tutumuna vurgu yaparak, iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail çatışmasının sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Bu konuda AB'nin oynadığı rolün önemine dikkati çeken Kral Abdullah, bölgedeki krizlere siyasi çözüm bulunması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Borrell de Ürdün'ün bölge istikrarı için oynadığı rolün önemine işaret etti.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, bugün Ürdün'e gelmişti.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Bakan Koca: Şu ana kadar çıkan sonuçlar negatifBakan Koca: Şu ana kadar çıkan sonuçlar negatif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Josep Borrell Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de bir göçmen donarak hayatını kaybetti

Yürüyüş yapan köylüler buldu! Donarak hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca: Şimdiye kadar çıkan sonuçların hepsi negatif

Bakan Koca: Şu ana kadar çıkan sonuçlar negatif

Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Balkondan dükkanın tentesine düştü

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.