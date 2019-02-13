AB Terör Finansmanı Konusunda Riskli Ülkeler Listesine Suudi Arabistan'ı Ekledi

Avrupa Komisyonu, tarafından alınan bir kararla Avrupa Birliği, aralarında Suudi Arabistan ve Panama’nın da bulunduğu 23 ülkeyi kara para aklama ve terör finansmanı konusunda riskli ülkeler sınıfına aldı.

Alınan karar kapsamında listeye dahil edilen ülkeler, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botswana, Kuzey Kore, Etyopya, Gana, Guam, İran, ırak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad Tobago, Tunus, US Virgin Adaları ve Yemen oldu.

Karara özellikle Suudi Arabistan yönetiminin ne tepki vereceği merak ediliyor.

