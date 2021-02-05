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AB 'terör listesini' uzattı

05.02.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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AB 'terör listesini' uzattı

Avrupa Birliği (AB), 14 kişi ile aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgütün bulunduğu "terör listesini" 6 aylığına uzattı.

AB Konseyi, 30 Temmuz 2020'de yayımlanan ve terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması ve mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi uzatma kararı aldı.

LİSTEDE BULUNANLAR

PKK, DHKP-C, TAK, İBDA-C gibi örgütlerin yanı sıra Hamas, Hizbullah'ın askeri kanadı ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının İç Güvenlik Dairesi de listede bulunuyor.

Listedeki 14 kişi arasında PKK elebaşlarından Dalokay Şanlı ile Belçika'daki yargılaması sonucu dün Paris'teki İranlı muhaliflerin toplantısına bombalı saldırı planlama suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomat Asadullah Asadi'ye de yer verildi.

AB, ilk kez 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarından sonra oluşturulan listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor.

AB'nin terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ için BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığı ayrı bir yaptırım rejimi ile kendi yaptırımlarını uyguladığı bir mekanizması daha bulunuyor. (AA)

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