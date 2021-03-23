AB toplantısı sonrası kritik Türkiye açıklaması!

Borrell, Türkiye'nin en önemli konu başlığı olarak ele alındığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'ye ilişkin komisyon tarafından hazırlanmış olan rapora bakanlar da kendi katkılarını yaptılar ve devlet liderleri zirvesinde tartışmanın üzerine kurulabileceği dengeli bir temel oluştu diyebiliriz. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'deki yetkililerden doğru yönde adımlar geldiğini gördük. Öncelikle Kıbrıs ekonomik bölgesinden sondaj gemileri çekildi ve retoriğin tonu düşürüldü. Ardından da en üst düzeyde AB ile olan ilişkilerin geliştirilmesi arzusu dile getirildi."

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'deki durumun kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran Borrell, gösterilen çabaların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Borrell Türkiye'de yaşanan iç gelişmelerin ise Avrupa açısından ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydetti ve şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partilerinden biri olan HDP'yi kapatma girişimi başta olmak üzere İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması kaygı verici. Buna ilişkin haftasonu boyunca gerekli açıklamaları yaptık zaten. Bu tür gelişmeler Türkiye'yi Avrupa istikametinden çıkaran adımlardır."