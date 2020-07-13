AB toplantısında Türkiye'ye Ayasofya eleştirisi

Bakanlar Türkiye'ye karşı tavır almaya hazırlanıyor.Mart ayında uygulanmaya başlayan korona önlemlerinin ardından Brüksel'de bugün ilk kez yüz yüze toplanan AB dışişleri bakanları, Türkiye ile yaşanan sorunları masaya yatırıyor.

Toplantının başlangıcında Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararına değinen Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Ayasofya ile ilgili neler olduğuna baktığımda bunun bir geriye gidiş olduğunu görüyorum" diye konuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin 27 üyeli birlik için "endişe sebebi" olduğunu, insan hakları ve demokrasi ile ilgili sorunların da aylık toplantılarda düzenli olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bu toplantının Türkiye ile ilişkilerde "önemli" bir dönüm noktası olacağını belirterek "Türkiye ile ilişkilerin şu anda iyi olmadığına" işaret etti.

Toplantının gündemi

Türkiye-AB ilişkilerinin görüşüldüğü toplantıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, Libya'daki rolü ve mülteci krizine karşı AB'nin alacağı tutum değerlendiriliyor.