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AB, Trablus'ta sağlanan ateşkesten memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

AB, Trablus'ta sağlanan ateşkesten memnun

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliğince (AB), yaklaşık on gündür çatışmalara sahne olan Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Trablus'ta bazı gruplar arasında BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin himayesinde sağlanan ateşkes bölgede gerginliği azaltmak için önemli bir adım ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Tüm taraflara ateşkes anlaşmasına saygı duyma ve uygulama çağrısında bulunulan açıklamada, AB'nin Libya'daki siyasi krizi çözmek için BM öncülüğünde yürütülen müzakereleri desteklediği anımsatıldı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yaklaşık on gündür çatışmalara sahne olan Trablus'ta ateşkes anlaşması imzalandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame BM Mogherini Trablus

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