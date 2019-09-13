AB-Türkiye anlaşmasına yönelik baskı artıyor

Yunanistan'ın tıka basa dolu kamplardaki mültecilerle başa çıkamaması AB içinde endişe yaratıyor.Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren mülteci anlaşmasıyla Ege Denizi üzerinden yönelen mülteci geçişleri kontrol altına alınırken son dönemde bu güzergâhı kullananların sayısı yeniden artışa geçti. Yunan adalarında en fazla 6 bin 300 kapasiteli mülteci kamplarında yaklaşık 20 bin mülteci kaldığı belirtiliyor. Geride kalan haftalarda bu güzergâh üzerinden 2 bin 239 mültecinin Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçtiği bildirildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre, Ege güzergâhını kullananların sayısı ikiye katlanmış oldu. Yunanistan'daki kamplarda mültecilerin kayıt işlemlerinin uzun sürmesinin ise Türkiye'ye mültecileri geri gönderme sürecinin uzamasına yol açtığı belirtiliyor. Yunanistan, kamplardaki yığılmayı önlemek için geride bırakılan haftalarda mültecileri anakaraya göndermeye başlamıştı. Yaz aylarında Ege'deki adalara ulaşan mültecilerin sayısının arttığına işaret eden Avrupa Siyaset Merkezi'nden (EPC) Katharina Bamberg, "Türkiye-Yunanistan kıyısında durumun gergin olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Almanya devreye girdi Öte yandan bu güzergâhı kullananların artması Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki antlaşmanın geleceğini de tartışmaya açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib'de süren çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci dalgasının yaşanacağını ve bunu tek başlarına göğüsleyemeyeceklerini belirterek "Oldu oldu, olmadı kapıları açarız" ifadesi üzerine Avrupa Birliği'nden de bu hafta içinde art arda açıklamalar geldi. Avrupa Birliği, mülteci anlaşmasına bağlı kalınacağını belirtirken Almanya da Atina ve Ankara ile görüşmeler yaparak yasa dışı yollarla geçişleri engellemek üzere iş birliği yapılmasını sağlamaya çalışıyor. Alman İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, Perşembe günü Funke Medya Grubu’na konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye ve Yunanistan ile birlikte, önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok yakın istişareler yoluyla, belki de Türk Sahil Güvenliği’ne Almanya’nın yardımı ile daha az mültecinin Ege adalarına gitmek üzere yola çıkmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.