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AB Türkiye Delegasyonu, AK Parti'yi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve üye devletlerin Türkiye'deki misyon şefleri ve temsilcileri ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve üye devletlerin Türkiye'deki misyon şefleri ve temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ve AK Parti yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin seyri konusunda kaydedilen gelişmeler ve atılan adımlar değerlendirildi.

Yılmaz, ikili ilişkiler kapsamında yapmış oldukları değerlendirmede pozitif ortama katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yılmaz, bu bağlamda büyükelçilikler ile diyalogun yanı sıra Brüksel ve bazı üye ülkelere ziyaretler düzenlenmeyi planladıklarını ve bu ziyaretlerde özellikle partiler arası diyalog kanallarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantı, 2,5 saat sürdü.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian B

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