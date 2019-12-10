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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

Berger, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde çektiği fotoğrafların seçkisinden oylamaya sunulan "haber, yaşam ve spor" kategorilerini inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğraf için oy kullanan Berger, "Yaşam" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" adlı fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise İsa Terli'nin çektiği "Kıtaları buluşturan maraton" başlıklı fotoğrafı seçti.

Berger, oylamaya sunulan fotoğraflardan oldukça etkilendiğini belirtti.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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aa AB Türkiye Delegasyonu Christian Berger Yılın Fotoğrafları

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