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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Adalar Çocuk Orkestrası konserine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 03:11 | Son Güncelleme

İNGİLİZ Şef Dr.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Adalar Çocuk Orkestrası konserine katıldı

Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA) İNGİLİZ Şef Dr. James Ross yönetimindeki İngiliz Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve ünlü şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası; Adalar Çocuk Orkestrası için Büyükada'da 3 gün sürecek bir kamp düzenledi.

AB Delegasyonu Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger; gün içerisinde Büyükada'da gerçekleştirdikleri temasların ardından dünyanın pek çok yerinden gelen genç öğrencilerin katıldıkları müzik kampı kapsamında Heybeliada'da verdikleri klasik müzik konserine katıldı.

Konser öncesinde AB Delegasyonu heyeti, Heybeliada Ruhban Okulu'nu ve kütüphanesini ziyaret etti, Ruhban okulu yetkililerinden bilgi aldı. Büyükelçi Berger Ruhban Okulu'ndaki sınıflarda da incelemelerde bulundu. Büyükelçi Berger konser başlamadan önce genç müzisyenlerin yetişmesini amaçlayan projenin gerçekleşmesinde katkısı olan Adalar Kent Konseyi, Kartal ve Adalar belediyelerine ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Adalar Çocuk Orkestrası'nın genç yetenekleri için büyük bir deneyim olan müzik kampı 28 Eylül'de başladı ve 3 gün boyunca devam edecek. Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve Türkiye Gençlik Filarmonu Orkestrası müzik kampı sırasında Heybeliada Ruhban Okulu'nda verdikleri konserin ardından yarın da Anadolu Kulübü'nde sahneye çıkacak.

(FOTOĞRAFLI)

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Adalar Çocuk Orkestrası konserine katıldıAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Adalar Çocuk Orkestrası konserine katıldı

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