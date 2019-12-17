HABER

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 19:19 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pek çok defa Türkiye’nin batı ittifakı, transatlantik ittifakında yer almasını istediğini ifade etmişti, Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir” dedi.Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 17 büyükelçi Şeb-i Arus töreni dolayısıyla Konya’yı ziyarette bulundu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pek çok defa Türkiye’nin batı ittifakı, transatlantik ittifakında yer almasını istediğini ifade etmişti, Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 17 büyükelçi Şeb-i Arus töreni dolayısıyla Konya’yı ziyarette bulundu. İlk olarak tarihi Sille yerleşkesinde “Aya Eleni” kilisesini gezdikten sonra Sille Müzesi’ne geçen grup son olarak Sille’de bulunan tarihi hamamı ziyaret etti. Müze ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Konya’ya ikinci kez Konya Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle Şeb-i Arus töreni için geldiğini söyledi.

Eylül ayında gerçekleştirdiği Konya ziyareti sırasında Mevlana hakkında birçok bilgi sahibi olduğunu kaydeden Berger, “Mevlana’yı Avrupa’da çok önemli bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz. Mevlana’nın öğretileri sadece Anadolu topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde yansıma bulmuş ve insanlara ulaşabilmiş öğretilerdir. Mevlana, bundan 700 yıl önce şöyle bir çağrıda bulundu; ‘Gel kim olursan ol yine gel’ bizde onun bu davetine icabeten buradayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunan Berger, “Her şeyden önce ilişkiler açısından bakıldığında bu ilişkiler karmaşık yapıdaki ilişkiler, ister dış politika ve ticaret, ister eğitim, göç veya mülteciler konusundaki desteğimiz olsun pek çok alanda iş birliğimizin olduğunu ve birlikte çalışmalar yapıyoruz. Aramızda ki ilişkiler, kuvvetli ilişkiler, tabii ki bu ilişkilerde bir takım zorluklar yok değil fakat bu zorlukların aşılması için birlikte çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftalar içerisinde Avrupa Birliği’nin yeni komisyonu da göreve başladı. Bu da komisyon başkanının, yüksek temsilcinin ve parlamento başkanının da değiştiği anlamına geliyor. Bu kapsamda, komisyon başkanı Cumhurbaşkanını arayarak, ‘birlikte neler yapabiliriz? İlişkilerimizin üzerine nasıl eğilebiliriz‘ gibi bir mesaj gönderdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde de göçten sorumlu komisyon üyesi ve başkan yardımcısı bir ziyaret kapsamında Türkiye’ye geldiler” diye konuştu.

Vize serbestesi konusuna da değinen Berger, “Burada bir takım ölçütler vardı. Bu ölçütlerin karşılanmasını beklediğimizi ifade etmiştik ve bunların çok büyük bir kısmı da Türkiye tarafından karşılandı. Belki henüz karşılanmayı bekleyen 5-6 husus kaldı ama anladığımız kadarıyla Türk hükümeti şu anda bu meselelerin aşılması adına çalışmalar gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımların uygulanması durumunda İncirlik ve Malatya’daki Radar Üssü’nün kapatılacağına dair açıklamasını sorması üzerine Berger, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pek çok defa Türkiye’nin batı ittifakı, transatlantik ittifakında yer almasını istediğini ifade etmişti, Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir. Buda üye devletlerin kendi menfaatleri ve çıkarınadır. Türkiye her şeyden önce batı güvenliğinin de içinde yer alan bir ülkedir” dedi.

Açıklamanın ardından Berger ve beraberindeki heyet Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettikten sonra Şeb-i Arus töreninin yapılacağı alana geçti.

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasıYüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası
Sivas'ta yoğun sis (2)Sivas'ta yoğun sis (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.