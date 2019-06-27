HABER

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den, Akşener'e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Christian Berger'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinde, Türkiye ve AB'deki son siyasi gelişmelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerine dair görüş alışverişinde bulunuldu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Berger'in, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede, Akşener'e İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Kamil Erozan eşlik etti, Berger'in heyetinde de AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri yer aldı.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan edinilen bilgiye göre, Berger'in ziyareti, siyasi partilerle yapılan olağan görüşmeler kapsamında gerçekleştirildi.

Ziyarette Berger ve Akşener, Türkiye ve AB'deki son siyasi gelişmelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
CHP'den erken seçim açıklamasıCHP'den erken seçim açıklaması
CHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yokCHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yok
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian B İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
CHP'den erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda Trump Türkiye'nin endişelerini iyi biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesaj: Trump iyi biliyor

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması' sorusuna yanıt!

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.