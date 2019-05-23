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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den gazetecilere ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 17:00 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, TBMM’deki Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, TBMM’deki Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Berger, basın özgürlüğünün demokrasi için önemine işaret ederek, basın ile birlikte projeler düzenlediklerini belirtti. Berger, "Basın Akademisi ve diğeri ise mültecilerle ilgili. Gazetecilerin haber dilinde kullandıkları dil çok önemli. Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevi çok önemli. Onların bu görevleri icra ederken ülkenin onlar için gerekli ortamı sağlamaları gerekiyor, aynı şekilde gazetecilerin bu sorumluluğun bilincinde olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt, derneğin 1964 yılında kurulduğunu söyleyerek, temek görevlerinin parlamento muhabirlerinin haklarını korumak ve aralarındaki dayanışmayı sağlamak olduğunu ifade etti. Bozkurt, "Parlamento Muhabirleri Derneği, 1980 darbesine karşı bildiri yayınladı ve 12 Eylül Anayasası’nın basın ve ifade özgürlüğüne karşı maddelerine karşı bildiri yayınladı. Basın ve ifade özgürlüğünün yaşama geçebilmesi amacıyla en geniş anlamda 12 Eylül Anayasası’nın ilgili maddesinin düzenlenmesini istedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bizler o gece de buradaydık, parlamento muhabirleri kamuoyunun bilgilendirilmesi adına bombaların altında görev yaptık. Hemen o gece olayın rengi belli olmadan demokratik tepkimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

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