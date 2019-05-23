AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den PMD'ye ziyaret

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, basın özgürlüğünün, işleyen bir demokrasinin temel unsuru olduğuna inandığını belirterek, "Şahsi olarak yalnızca ben değil, aynı zamanda AB'nin bütün kurumları da bunun önemine inanıyor." dedi.

Berger, Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret ederek, Dernek Başkanı Göksel Bozkurt ve Mecliste görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bozkurt, 1964'te kurulan PMD'nin, Türkiye'nin en köklü meslek örgütlerinden olduğunu belirtti.

Derneğin amacının, parlamento muhabirleri arasında dayanışmayı sağlama ve onların mesleki haklarını korumanın yanı sıra Türkiye'nin demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinde etkin rol alma olduğunu dile getiren Bozkurt, "PMD, 55 yıllık yaşamında özellikle demokrasiye sahip çıkmak, sivil yönetimden yana tutum almak gibi deneyim sahibi bir dernek." diye konuştu.

PMD'nin, Türkiye'nin karanlık bir tünele sokulmak istendiği 12 Eylül 1980 askeri darbesinde ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, toplumun bilgi edinme hakkı adına görevini sürdürdüğünü belirten Bozkurt, şöyle devam etti: