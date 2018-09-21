AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Şahin'e ziyaret

GAZİANTEP (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ederek alternatif ulaşım projelerinden bahsetti.

Berger, Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, fıstık kentinde olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek bu haftanın Avrupa Hareketlilik Haftası olduğunu anımsattı.

Ekonomik faaliyetlerin yüzde 80'inin büyük kentlerde olduğunu bu vesileyle ulaşımın da büyük önem kazandığını belirten Berger, kentlerde trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği yaşandığını da aktardı. Berger, şöyle devam etti:

"Hem Türkiye'de hem Avrupa'da alternatif ulaştırma yöntemlerinin önemi üzerinde duracağız. Günlük hayatta her işimizi arabaya binerek yapmak zorunda değiliz. Tramvay, otobüs, metroya binebiliriz. Yürüyebiliriz. Hareketlilik haftamızın sloganı çeşitlendirmek, farklı ulaşım modlarıyla devam etmek. Bu pazar Brüksel araç trafiğine kapatılacak. Türkiye'nin belli noktalarında da aynı şey gerçekleşecek. Ayrıca tramvayın olduğu kentte doğup, büyüdüm. Burada da tramvay görmek hoş."