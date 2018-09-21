AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Şahin'e ziyaret

GAZİANTEP (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ederek alternatif ulaşım projelerinden bahsetti.
Berger, Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, fıstık kentinde olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek bu haftanın Avrupa Hareketlilik Haftası olduğunu anımsattı.
Ekonomik faaliyetlerin yüzde 80'inin büyük kentlerde olduğunu bu vesileyle ulaşımın da büyük önem kazandığını belirten Berger, kentlerde trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği yaşandığını da aktardı. Berger, şöyle devam etti:
"Hem Türkiye'de hem Avrupa'da alternatif ulaştırma yöntemlerinin önemi üzerinde duracağız. Günlük hayatta her işimizi arabaya binerek yapmak zorunda değiliz. Tramvay, otobüs, metroya binebiliriz. Yürüyebiliriz. Hareketlilik haftamızın sloganı çeşitlendirmek, farklı ulaşım modlarıyla devam etmek. Bu pazar Brüksel araç trafiğine kapatılacak. Türkiye'nin belli noktalarında da aynı şey gerçekleşecek. Ayrıca tramvayın olduğu kentte doğup, büyüdüm. Burada da tramvay görmek hoş."
- "Akıllı ulaşım sistemini devreye aldık"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de özellikle son dönemlerde yaşanan kentleşme, göç gibi olguların yaşam ve çalışma şeklini değiştirdiğini ifade ederek şehir, ulaşım planlaması yaptıklarını dile getirdi.
Şehrin sosyal ve kültürel yapısını bozmadan çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, "Şehrin bisiklet yollarına ihtiyacı olduğu belirledik. Bisiklet yolunun yapılabilmesi için de radikal kararlar alınması gerektiğini gördük. Toplu taşıma sistemimizi bisiklet yolumuza bağlayarak akıllı ulaşım sistemini devreye aldık. Bugün kentte 50 kilometre bisiklet yolu yaptık. Terminaller koyarak teknolojik altyapıyı güçlendirip halkımızın hizmetine sunduk." dedi.
Obeziteyle mücadele kapsamında da eylem planı çalıştıklarını anımsatan Şahin, beslenme alışkanlığının değiştirilmesi kanaatine vardıklarını, yeşil alan, spor tesisi ve hareket edebilecek mekanları arttırmaya karar verdiklerini söyledi.
Yeşil alanları arttırarak kreşler başta olmak üzere öğrencilerin spora kolay ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını bildiren Şahin, "Yaz okullarında yüz bine yakın çocuğumuzun istediği spora gitmesini sağlayacak altyapıyı oluşturduk. Bir taraftan zihinsel gelişim için kitaba ulaşmayı sağlarken bir yandan da bedensel gelişim içinde her yaş grubu için spor alanları yeşil alanlar oluşturuyoruz." dedi.
Sporun bir alışkanlık haline gelmesini arzuladıklarına dikkati çeken Şahin, hareketlilikle ilgili yapılacak çalışmaların kendilerine yol haritası çizeceğini söyledi.
Konuşmaların ardından Hareketlilik Haftası'nda toplu taşıma araçlarını en çok kullanan Atilla Durmuş, bisikletle ödüllendirildi.
Daha sonra Berger ve Şahin, kısa bir yürüyüşün ardından tramvayla Fıstık Müzesi'ne hareket etti.
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