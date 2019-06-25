AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Yavaş'a ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Berger ve Yavaş, Mogan Park Ankara Büyükşehir Belediyesi Tesisleri'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Berger, Ankara'nın yeni belediye başkanı seçilen Yavaş ile ilk toplantıyı yaptıklarını belirterek AB Türkiye Delegasyonunu ve diplomatik camiayı başkentte ağırlayan Yavaş'a teşekkürlerini iletti.

Berger, çevre ve ulaşım alanlarında delegasyonun, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile önemli iş birliği çalışmalarının bulunduğuna işaret ederek sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok şehrinde belediyelerle bu alanlarda iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Her yıl eylülde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Berger, "Bu yılki hareketlilik haftasının teması 'güvenli yürüme ve bisiklet sürme' olacak. Bu çerçevede eylülde Ankara'da neler yapabileceğimiz konusunda karşılıklı görüş teatisinde bulunduk." ifadesini kullandı.