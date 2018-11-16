AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'den PKK açıklaması

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Adalet Divanı'nın, PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesine kalmasına karar vermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Berger, "İki tane liste var. Bir tanesi mahkeme tarafından iptal edildi. Ama temyiz edilebilir. Diğer liste de halen var" dedi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Berger, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın, Avrupa Birliği'nin 240 milyon avroluk hibesi ile yapılan Samsun-Sivas Demir Yolu Revizyon Projesi ile ilgili inceleme yaptı. Berger tadilat halindeki Samsun Tren Garı'na gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Berger, AB'nin fonlarıyla gerçekleştirilen birçok proje olduğunu hatırlattı. Berger, "Samsun da sayı olarak en fazla projeye sahip olan il. Bunlardan bir tanesi de demiryolu projesi. Son dönemde Türkiye'de karayollarından daha çok demiryollarının tercih edilmesi çok güzel. Bu demiryolu hatlarından birisi de Samsun-Kalın Demiryolu. Bu demiryolu hattı Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilmiş. Biz bu demiryolu hattının modernizasyonuna katkıda bulunuyoruz. Bu modernizasyon çerçevesinde yapılacak olan çalışmalardan biri demiryolunun hızını saatte 60 kilometreden 100 kilometreye çıkarmak olacak. Diğer bir amaçta burada daha fazla yük taşımasının yapılması. Samsun çok önemli bir yük taşıma merkezi olsa da yük taşımasını arttırması öngörülüyor. Şu anda demiryolu hattı halen inşaat halinde umuyoruz ki gelecek yıl işletime açılacak" diye konuştu. Avrupa Adalet Divanı'nın, PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesine kalmasına karar vermesi ile ilgili bir soru üzerine Berger, "PKK'nın listeye alınması ile ilgili karar netlik kazandı ama Avrupa Konseyi'nin de bununla ilgili kararları olabilir. Üye devletler ve Avrupa Birliği Konseyi bu karara karşı temyize gidebilir. Henüz bu kararla ilgili herhangi bir şey değişmiş durumda değil" değerlendirmesinde bulundu. Bu sırada Berger'in Basın Danışmanı Miray Akdağ araya girerek ifadede çeviri hatası olduğunu söyledi. Akdağ, "Arkadaşlar PKK zaten Avrupa Birliği'nin terör listesindeydi. Bu karar alındıktan sonra değişen bir şey yok, hala daha AB'nin terör listesinde PKK kalmaya devam edecek. O yüzden bugün bazı gazetelerde yer alan haberler aslında gerçeği yansıtmıyor. Çünkü AB, hala daha PKK'yı terör organizasyonu olarak görmeye devam ediyor. O yüzden kararın herhangi bir değişikliğe neden olduğu doğru değil" dedi. Akdağ'ın bu açıklamasının ardından tekrar konuşan Berger, "İki tane liste var. Bir tanesi mahkeme tarafından iptal edildi. Ama temyiz edilebilir. Diğer listede halen var" diye konuştu. Ziyaret sırasında Berger'e eşi Marilena Georgiadou Berger de eşlik etti. Marilena Georgiadou Berger, babası Dimitris Georgiadis'in Samsun'da yaşadığı 1924 yılında Türkiye'den ayrıldığını belirterek babasının yaşadığı bu topraklara gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

