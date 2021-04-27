AB'den çok önemli Türkiye açıklaması

Meyer-Landrut, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından çevrim içi düzenlenen "23. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi"nde konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hem Avrupa'da hem de Türkiye'de özel sektörü olumsuz etkilediğine işaret eden Meyer-Landrut, özellikle istihdam ve tedarik zincirlerinde büyük sorunlar oluştuğuna dikkati çekti.

Meyer-Landrut, Türkiye'de tüm zorluklara rağmen aşılamanın güçlü bir şekilde devam ettiğini, salgının sağlık ve çevrenin önemini bir kez daha açıkça gösterdiğini belirterek "Hedeflerimizin iklim değişikliğine odaklanması lazım, ertelemek için vaktimiz yok. İnovatif çözümler bulmamız çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişiminin ortaya çıkardığı sınamalarla ülkelerin tek başına mücadele edemeyeceğini vurgulayan Meyer-Landrut, "Hepimizin küresel tedarik zincirleri üzerinde değişim yapması gerekiyor." dedi.

Avrupa'nın "Yeşil Mutabakat" uyarınca değişiklikleri ticari ortaklarıyla adil ve açık bir ortamda gerçekleştirmek istediğini belirten Meyer-Landrut, "Türkiye Avrupa için çok önemli bir ortak. Otomotivden tekstil sektörüne uzanan ortaklıklar var, birçok üretimin bir ayağı Avrupa'da, diğeri Türkiye'de." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa sistemleri içinde önemli bir noktada yer aldığını ifade eden Meyer-Landrut, taraflar arasında ihracat ve üretim açısından büyük ortaklıklar bulunduğunu söyledi.

Meyer-Landrut, iklim dostu ve "yeşil bir pazar" oluşturabilmek için Türkiye'nin uyguladığı reformları olumlu karşıladıklarını belirtti.

