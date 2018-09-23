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AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI'NIN EŞİ İZMİR'DE BİSİKLETE BİNDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera Umut KARAKOYUN-İZMİRDHAİZMİR?de Avrupa Hareketlilik Haftası?nın son gününde, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi.

Haber-Kamera Umut KARAKOYUN-İZMİRDHAİZMİR?de Avrupa Hareketlilik Haftası?nın son gününde, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi. Etkinliğe Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile eşi Marilena Berger de katıldı. Marilena Berger, bisiklete binerek kısa bir tur attı. Avrupa Hareketlilik Haftası?nın son gününde, Konak?ın Meydanı?nda toplanan kadınlar, çiçekler ve balonlarla süsledikleri bisikletleri ile Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için son hazırlıklarını yaptı. Kadınların etkinliğine, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile eşi Marilena Berger de katıldı. Marilena Berger, burada bisiklete binerek kısa bir tur attı. Bir süre kadınlarla sohbet eden Berger çifti, daha sonra açıklama yaptı. Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası?nın son günü, İzmir?de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Bu haftanın hem Avrupa?da hem de Türkiye?de kutlandığını dile getiren Berger, Türkiye?de 25 şehirde bu hafta kutlanıyor. Bu hafta ile bizim göstermek istediğimiz, şehirlerde sürdürülebilir bir hareketlilik gelişiminin mümkün olduğu. Şehirler ekonomi için çok önemli ama aynı zamanda trafik sıkışıklığı, kirlilik gibi sorunları da yaşayanlar yerler. Bisiklet, otobüs, toplu taşıma, metro ve gemi gibi bir takım alternatif ulaşım yolları ve yöntemlerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu haftanın bu öğleden sonraki en son etkinliği de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği. Gerçekten süslü ve hoş kadınlar etrafımızda diye konuştu. BERGER?DEN İZMİR?İN KADINLARINA TEŞEKKÜR Marilena Berger ise İzmir?in kadınlarına teşekkür ederek, Öncelikle bu güzel etkinlikleri sizlerle paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu kadar güzel kadının İzmir?in de özgür havasından faydalanarak bisiklete bindiğini, metroyu kullandığını, diğer ulaşım yollarını kullandığını görmek bu etkinliklerde olduklarını görmek çok güzel. Bana her şeyin nasıl başladığına dair hikayenizi de teşekkür ederim. Bu gerçekten çok önemli çünkü Avrupa?da da sizin sayenizde artık çok daha fazla kadın bu tür etkinliklerde yer alıyor. Harekete halinde olan kadınlar dünyayı da hareketlilik geçirir. Dolaysıyla İzmir?den dünyanın geri kalanına ulaşıyorsunuz diye konuştu. Etkinliğin mimarı Sema Gür de Avrupa Hareketlilik Haftası?nı bu organizasyonla sonlandırdıklarını dile getirdi. Bu etkinliği 2013 yılından beri yaptıklarını hatırlatan Gür, herkese teşekkür etti.

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