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AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, incirin önemine değindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:56 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımı ile bugün Aydın’da açıklanan 1.5 milyarlık Kırsal Kalkınma Hibe Destek Programı’na katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przwara, Aydın incirinin önemine değinip köyden kente göçün önlenmesi gerektiğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, incirin önemine değindi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımı ile bugün Aydın’da açıklanan 1.5 milyarlık Kırsal Kalkınma Hibe Destek Programı’na katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przwara, Aydın incirinin önemine değinip köyden kente göçün önlenmesi gerektiğini söyledi. Bartosz Przwara, “İncir koruma altına alınmış 2. Türk ürünüdür. İnsanlar özellikle de genç nesiller kırsal alanları terk etme eğilimindedir. Eğer gençlerin kırsal alandan ayrılışlarını azaltmak istiyorsak kırsal alanların yaşamak ve çalışmak için cazip yerler olduğundan emin olmalıyız” diyerek bunu önlemek için çalışıldığını söyledi.
Aydın Adanan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przwara, “Güzel şehir Aydın’da olmaktan dolayı da çok mutluyum. Kültürel tarihi ve coğrafi zenginliğinin yanı sıra Aydın’ı popüler kılan bir başka unsur Aydın inciridir. “Aydın inciri Aralık 2013’te AB kalite programları ‘Koruma altına alınmış coğrafi işaret kapsamında korunan 2. Türk ürünüdür” diyerek incirin önemine değindi.
Türkiye’de tarımın öneminden söz eden Bartosz Przwara, köyden kente olan göç ile ilgili olarak da “İnsanlar özellikle de genç nesiller kırsal ekonomilerin ekonomik canlılığını riske atarak kırsal alanları terk etme eğilimindedir. Eğer gençlerin kırsal alandan ayrılışlarını azaltmak istiyorsak kırsal alanların yaşamak ve çalışmak için o yerlerin cazip olduğundan emin olmalıyız. AB’nin kırsal kalkınma politikası bu zorluklara aşmak için AB’deki kırsal alanları desteklemektedir. Politika genel amacı olan kırsal topluluklarda akıllı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’deki kırsal alanlar AB’dekilere çok benzer zorluklarla karşı karşıyadırlar. Bu alanlar aynı zamanda çok çeşitli ve gelenek yerel kültürler ve insanlar açısından zengindirler” diyerek köyden kente göçü durdurmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.
“Tarım ve tarıma bağlı iş kolları 44 milyon kişiyi istihdam etmektedir”
Türkiye’nin tarım açısından önemine de değinen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przwara “22 milyondan fazla çiftçi ve tarım işçisi istihdam eden tarım, AB’deki en önemli ekonomik sektörlerden biridir. Gıda işleme, gıda prekandeciliği ve gıda hizmetleri olmak üzere tarıma bağlı ek 44 milyon iş kolu bulunmaktadır. Önemli ekonomik aktörler olmalarının yanı sıra çiftçilerin çevre koruma ve nüfus için yüksek kalite ve güvenli gıda sağlamak gibi önemli görevleri vardır. Çiftçiler ve ormancılar taşranın koruyucularıdırlar. Bu temel kamu yararlarını sağlamada çiftçileri desteklemek için AB düzeyinde bir ortak tarım politikası geliştirilmiştir. Yürürlüğe girdiği yıl olan 1962’den bu yana ortak tarım politikası hepimizi etkileyen küresel zorlukları ele almak amacıyla önemli ölçüde geliştirilmiştir” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, incirin önemine değindi

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