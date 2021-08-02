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AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın’a Twitter'dan yanıt verdi!

02.08.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderileceğini açıklayarak şarkıcı Demet Akalın'a özel olarak cevap verdi.

AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın’a Twitter'dan yanıt verdi!

AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın'ın yangın müdahale uçaklarının Türkiye'ye ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna Twitter'dan cevap verdi.

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Paylaşımda, "Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30’da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya’dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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AB Türkiye Delegasyonu ayrıca, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı ileterek, dayanışma vurgusu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Demet Akalın
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