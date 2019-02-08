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AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Poupeau'dan HDP'ye Ziyaret

08.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

HDP Gaziantep İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincet Guillaume Poupeau, HDP’nin yürüttüğü siyasal faaliyetlere ilişkin bilgi aldı

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Poupeau'dan HDP'ye Ziyaret

AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, HDP Gaziantep İl Örgütünü ziyaret ederek yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları ve bölgedeki siyasal gündeme ilişkin bilgi aldı. AB heyetini, HDP Gaziantep İl Eşbaşkanı Müslüm Kılıç ve HDP’li diğer yöneticiler karşıladı.

AB heyeti ve Eşbaşkan Kılıç arasında geçen görüşmede yürüttükleri siyasal çalışmalarda karşılaştıkları halk ihlalleri ve engellemeler aktarıldı.

AB Heyeti Leyla Güven’in Durumunu Sordu

Poupeau’nun ‘‘Siyasi faaliyetlerinizi yürütebiliyor musunuz?’’ sorusunu yönelttiğini aktaran Kılıç, siyasal çalışmaları yürütürken karşılaştıkları sorunları Poupeau’ya aktardığını söyledi. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride karşı açlık grevine başlayan DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini heyete aktardığını dile getiren Kılıç, “Leyla Güven’in sağlık durumunu sordular. Leyla Güven’in durumuna ilişkin AB’nin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirttim. Yargının tamamen iktidarın eline geçtiğini ve bir baskı unsuru olarak muhalefete dönük kullanıldığını söyledim” ifadelerini kullandı.

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