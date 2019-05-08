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AB Türkiye Delegasyonundan birçok ilde ramazan etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu, ramazan ayına denk gelen 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında çok sayıda şehirde iftar programları düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, mayıs boyunca birçok ilde ramazan etkinlikleri gerçekleştirecek.

Delegasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında, ramazan ayı boyunca AB Türkiye Delegasyonu ve 20 ilde Sanayi ve Ticaret Odaları bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezleri çalışanları, iftar sofralarında halkla bir araya gelecek.

Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Konya, Mersin, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Denizli, Samsun ve Kayseri'de düzenlenecek iftar programlarına, sivil toplum örgütleri ve iş camiasının temsilcilerinin yanı sıra gençler, öğrenciler ve göçmenlerin katılması bekleniyor.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, yaptığı açıklamada, "Avrupa Günü kutlamaları bu yıl mübarek ramazan ayında yapılıyor. Bu vesileyle 18 ilde ramazan coşkusunu iftar sofralarında Müslümanlarla paylaşmak istedik." ifadesini kullandı.

- Ankara'da ramazan eğlencesi çadırı

AB Türkiye Delegasyonu, 11-12 Mayıs'ta başkentte Çukurambar'daki Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda ramazan eğlenceleri çadırı kuracak.

İftar sonrası eğlencelerin geç saatlere kadar süreceği çadırda, ücretsiz eğlence ve ikramların yanı sıra Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla gösterisi, sihirbaz şovu, palyaçolar, hokkabazlar, kanto gösterisi, orta oyunu ve meddah gösterileri düzenlenecek.

Çocuklar için de çeşitli animasyonlar, yüz boyama aktivitesi ve köpük şovunun yer aldığı faaliyetler gerçekleştirilecek. Gece boyunca çadırı ziyaret eden misafirlere horoz şeker, şerbet, macun, pamuk şekeri, mısır, çay ve kahve ikram edilecek.

- İstanbul ve İzmir'de Avrupa Günü kutlamaları

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenecek resepsiyonda ses sanatçısı Adrienne Haan sahne alacak. İzmir'de düzenlenecek resepsiyonun yanı sıra Gündoğdu Meydanı'nda 8-13 Mayıs'ta AB'nin Türkiye genelinde desteklediği projelerden örneklerin yer alacağı açık hava sergisinin açılışı yapılacak.

- 9 Mayıs Avrupa Günü

AB'nin fikir tohumlarının dayandırıldığı, 9 Mayıs 1950'de Eski Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından yayımlanan Avrupa için bir vizyon ortaya koyan ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için gereken kurumları tespit eden Schuman Bildirgesi'nin yıl dönümünde AB üye devletleri, aday ülkeler ve AB'nin mevcut olduğu ülkelerde Avrupa Günü kutlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB iftar Ramazan

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