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AB Türkiye delegasyonundan gazetecilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Müreffeh ve güçlü, aynı zamanda AB ile aynı değerlere ve görüşlere sahip bir Türkiye, AB'nin çıkarına"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Müreffeh ve güçlü, aynı zamanda AB ile aynı değerlere ve görüşlere sahip bir Türkiye, AB'nin çıkarına." dedi.

Berger, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde (TGC) basın mensuplarına iftar verdi.

Gazetecilerle iletişimin, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için önemli olduğunu vurgulayan Berger, bu konuda gazetecilere görev düştüğünü ifade etti.

Berger, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin, "Bu seçimlerde son 25 yılın en yüksek katılım oranı gerçekleşti. Bu da AB'de, AB'nin çalışmalarına yüksek bir ilginin olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun yeni bir başkanla 1 Kasım'da göreve resen başlayacağını hatırlatan Berger, "Aynı zamanda Türkiye'nin katılımıyla ilgilenen yeni bir komisyon üyesi de olacak. Sanıyorum ki yeni takım bu senenin sonunda göreve başlamış olacak ve ardından yeni politikaların neler olduğunu göreceğiz." dedi.

Berger, dün AB Komisyonu'nun yayımladığı Türkiye Raporu hakkında AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin "Türkiye'nin AB için çok önemli bir partner ve aday bir ülke olduğu" şeklindeki açıklamasını anımsattı.

Mogherini'nin Türkiye'nin AB'ye tekrar yakınlaşacağını söylediğine işaret eden Berger, "Çünkü müreffeh ve güçlü, aynı zamanda AB ile aynı değerlere ve görüşlere sahip bir Türkiye, AB'nin çıkarına." diye konuştu.

Berger, AB olarak katılım sürecinde iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiklerinin altını çizerek, Türkiye'nin de komşularıyla ilişkileri kapsamında olumlu gelişmelerin belirtileri olduğunu ve bu konuda umutlu olduklarını ifade etti.

Berger, yıl içerisinde Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşündüklerini aktararak, Türkiye'deki Suriyeliler için Kilis'te açılacak bir hastanenin temel atma törenini gerçekleştireceklerini kaydetti.

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