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AB Türkiye Delegasyonundan Mursi'nin ailesine taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonundan Mursi'nin ailesine taziye mesajı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin ailesine taziye dileklerini iletti.

AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamaya göre,, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi'nin ailesine taziye dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da mahkeme sırasında Kahire'de öldü. AB, Mursi'nin ailesine başsağlığı diliyor." ifadeleri yer aldı.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, (67 yaş) yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu Mursi’nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi’nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde “teyakkuz” durumu ilan etti. Gece saat 11 sularından itibaren Kahire’deki iş yerleri ve kafeler kapatıldı.

Mursi’nin naaşı ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00’de ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

- Demokratik seçimle iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.

3 Temmuz 2013 darbesinin ardından gözaltına alınan Mursi hakkında farklı suçlamalardan 6 dava açıldı. Bu davalardan 4’ü sonuçlanmış 2’sinin ise duruşmaları devam ediyordu. Sürmekte olan davalardan birisi yargıcın 2015 yılında Mursi hakkında idam kararı verdiği ve yüksek mahkemenin 2016 yılında bozduğu “Hapishaneler baskını” davasıydı.

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