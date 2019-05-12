AB Türkiye Delegasyonundan ramazan etkinliği

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle düzenlediği etkinlikler kapsamında ramazan eğlenceleri çadırı kurdu.

Çukurambar’daki Uğur Mumcu Parkı'nda kurulan, iftar sonrası ücretsiz eğlencelerin ve ikramların yer aldığı çadırda, Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla gösterisi, sihirbaz şovu, palyaçolar, hokkabazlar, kanto gösterisi, orta oyunu ve meddah gösterisi sergilendi.

Ramazan çadırına aileleriyle gelen çocuklar, çeşitli animasyonlar, yüz boyama aktivitesi ve köpük şovu gibi kendi yaşlarına uygun faaliyetlerde eğlendi.

Gece boyunca çadırı ziyaret eden misafirlere, ramazana özgü horoz şekeri, şerbet, macun, pamuk şekeri, mısır, çay ve kahve gibi ikramlarda bulunuldu.

