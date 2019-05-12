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AB Türkiye Delegasyonu’ndan Ramazan Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 23:41 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu, 11-12 Mayıs’ta Ankaralıları Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Çadırında buluşturdu.AB Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri ile birlikte Mayıs ayı boyunca 18 ilde düzenleyeceği iftar sofralarında halkla bir araya geliyor.

AB Türkiye Delegasyonu, 11-12 Mayıs’ta Ankaralıları Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Çadırında buluşturdu.
AB Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri ile birlikte Mayıs ayı boyunca 18 ilde düzenleyeceği iftar sofralarında halkla bir araya geliyor. Ankaralılar da bu kapsamda 11-12 Mayıs günlerinde açık olacak Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Çadırında bir araya geldi. Delegasyon, 11-12 Mayıs’ta Ankara Çukurambar’daki Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı’nda Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Ramazan Eğlenceleri Çadırı kurdu.
Ücretsiz eğlencelerin ve ikramların yer aldığı çadırda Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla gösterisi, sihirbaz şovu, palyaçolar, hokkabazlar, kanto gösterisi, orta oyunu ve meddah görmek de mümkün oldu. Çocuklar da çeşitli animasyonlar, yüz boyama aktivitesi ve köpük şovunun yer aldığı faaliyetlerde eğlendi. Ayrıca, çadırı ziyaret eden misafirlere horoz şeker, şerbet, macun, pamuk şekeri, mısır, çay ve kahve ikram edildi.

“Çok eğlendim”
Çadırı ziyaret eden bir vatandaş, “Gayet güzel, çok eğlenceli. Güzel bir organizasyon, teşekkür ederiz Çankaya Belediyesine. 9 Mayıs Avrupa Günüymüş. Çok eğlendim, çocuklar için de çok güzel” dedi.
Çadırdaki aktivitelerle eğlenen çocuklar da ikramların tadına baktıklarını ve kukla gösterisi, Hacivat-Karagöz oyununu ve baloncuları izlediklerini dile getirerek, “Bugün çok eğlendik. En güzel günümüzdü. Arkadaşlarımızla beraber buraya geldik” ifadelerini kullandı.

İzmir ve İstanbul’da Avrupa Günü kutlamaları
Delegasyon, Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde İzmir ve İstanbul’da resepsiyonlar düzenleyecek.

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