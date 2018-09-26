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AB: Türkiye ekonomik problemlerini kendi üretiyor

26.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Türkiye'ye ekonomik yardım yapılmasını reddederek, Türkiye'nin ekonomik problemlerini kendinin ürettiğini söyledi. Hahn, siyasilerin sorumluluğuna dikkat çekti.

AB: Türkiye ekonomik problemlerini kendi üretiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Türkiye'ye ekonomik yardım yapılması konusunda Die Welt gazetesine verdiği demeçte ülkedeki ekonomik sorunların Avrupa'nın müdahil olmasıyla çözülemeyeceğini söyledi ve siyasilerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Hahn, "Türkiye'deki mevcut ekonomik sorunlar temelde kendilerinin yarattığı sorunlar. Bu durum AB'nin ya da diğer üye ülkelerin Ankara'ya yardım paketi ya da kredi vermesiyle çözülemez. Burada hemen dahil olmamız için bir gereklilik göremiyorum" dedi.

Hahn, Ankara'nın önce reformları uygulaması gerektiğine dikkat çekerek, "Ekonominin tekrar tırmanışa geçmesi için sağlam bir para politikası, bağımsız bir merkez bankası ve demokratik temellerin güçlü bir şekilde korunmasının yardımı olabilir" diyerek, "Ben burada sorumluluğun her şeyden önce siyasi liderlikte olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Hahn "istikrarlı ve başarılı bir Türkiye'nin" Avrupa için önemine de dikkat çekti. Ankara'nın önce reformları uygulaması gerektiğini belirten Hahn, siyasi güven ortamı oluştuğunda Batılı şirketlerin de tekrar yatırım yapabileceğini söyledi.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının yaşanmasına yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında da bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

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Hahn'dan Türkiye'ye ekonomik yardım açıklamasıHahn'dan Türkiye'ye ekonomik yardım açıklaması
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AB Johannes Hahn Türkiye ekonomi erdoğan Türk Lirası yardım ekonomik sorun

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Evet doğru söylemişler hiç bir dediklerini köle gibi yapmadık ondan. Sorsan koministlere adaletliyiz derler ama Torununa sigorta yapıp Tecavüzü biz çıkardık diyenle yan yanalar.
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