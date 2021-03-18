AB-Türkiye Göç Mutabakatı Yenilenecek mi?

Suriye iç savaşının ardından Avrupa'ya vuran göç dalgasını durdurabilmek için Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Haziran 2016'da imzalanan "Göçmen Geri Kabul Anlaşması" beşinci yılını tamamladı. Göç mutabakatının imzalanmasından 5 yıl sonra Türkiye, kendisine verilen sözlerin tutulmamasından şikayet ederek, anlaşmanın yenilenmesini istiyor. Avrupa ise, üye devletlerden gelen tüm eleştirilere rağmen "anlaşmanın yenilenmesine olumlu baktığını" açıkladı.

Türkiye'den geçerek Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden AB'ye yasa dışı yollardan giriş yapan milyonlarca göçmen, Avrupa'da pek çok ülkede siyasi krize yol açınca, Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2016 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "göçmen geri kabul anlaşması" olarak bilinen Göç Mutabakatı'nı müzakere etti.

Görüşmeler sonunda, 18 Mart 2016'da imzalanan anlaşmada, Türkiye'nin AB'ye yasa dışı yollardan giren göçmenleri geri kabul etmesi karşılığında, "Türk vatandaşlarına Schengen sınırları içinde vize serbestisi, göçmenlerin Türkiye'de ağırlanması için mali yardım, katılım müzakerelerinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi" üzerinde uzlaşıldı.