AB-Türkiye Göçmen Anlaşması Beş Yıl Sonra Hangi Noktada?

On yılını dolduran Suriye iç savaşı milyonlarca kişiyi yerinden etti. Savaştan kaçan Suriyeliler, aralarında Türkiye, Ürdün, Lübnan’ın da olduğu komşu ülkelere göç etti. Resmi verilere göre, Türkiye’de geçici koruma statüsüne sahip kayıtlı Suriyeliler’in sayısı 3 milyon 600 bin.

Suriye ve diğer ülkelerden gelen göçmenler için Türkiye ve AB arasında varılan mülteci anlaşmasının beş yıl içinde verdiği sonuçlar ve bundan sonrasında sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği, Amerikan Alman Marshall Fonu’nun (GMFUS) internet üzerinden düzenlediği panelde tartışıldı.

Alman Marshall Fonu uzmanlarından Kadri Taştan’ın moderatörlüğünde düzenlenen panele, Avrupa Politika Merkezi’nden analist Olivia Sundberg Diez, Türkiye Ekonomik Politika Araştırma Vakfı’ndan Omar Kadkoy ve Bilgi Üniversitesi Göçmen Araştırma Merkezi Başkanı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci katıldı.

Panelde konuşan Pınar Uyan Semerci, AB ve Türkiye arasındaki anlaşmanın bazı kusurları ya da tartışılan yönleri olsa da, tarafların sorumluluğu paylaşmasının anlaşmanın olumlu bir yönü olduğunun altını çizdi.