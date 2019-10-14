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AB, Türkiye gündemiyle toplanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 10:35 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Üye ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetleri ve sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler." dedi.

AB, Türkiye gündemiyle toplanıyor!

Lüksemburg'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 17-18 Ekim'de düzenlenecek AB Lider Zirvesi'nde de bu iki konunun gündeme geleceğini söyledi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de katılacağını belirten Mogherini, "Bu çerçevede siyasi sürecin artan askeri gerginlikten nasıl korunacağını görüşeceğiz." diye konuştu.

Mogherini, "Üye ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye'nin, Suriye'deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz'deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Türkiye Zirve

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