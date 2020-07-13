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AB Türkiye gündemiyle toplanıyor

13.07.2020 08:34 | Son Güncelleme

AB dışişleri bakanları Türkiye gündemiyle toplanıyor.

AB Türkiye gündemiyle toplanıyor

Türkiye ile yaşanan Libya, Doğu Akdeniz ve mülteci krizleri görüşülecek. Toplantıda Fransa'nın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmasını talep etmesi bekleniyor.Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Mart ayından bu yana uygulanan pandemi önlemleri nedeniyle bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor. Türkiye-AB ilişkilerinin görüşüleceği toplantıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, Libya'daki rolü ve mülteci krizine karşı AB'nin alacağı tutum değerlendirilecek.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini "yasadışı" olarak nitelendiren AB, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu delerek Libya'ya silah gönderdiğini de tahmin ediyor.

Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçen haftalarda Libya'ya yönelik silah ambargosunu delen ve ülkede çatışan taraflara silah sevkiyatını sürdüren ülkelere baskının artırılmasını ve ambargoyu delen ülkelerin isimlerinin açıklanmasını istemişti. Maas, "Kamuoyunda bu ülkelerin isimlerini vermekten sürekli kaçınamayız. AB'de bunu yapma isteği giderek artıyor" diye konuşmuştu.

Fransa'nın açıktan Libya'ya silah sevkiyatı yaptığı suçlamalarına hedef olan Türkiye ise buna karşılık AB ülkelerini Libya'da General Halife Hafter tarafına gönderilen silahlara göz yummakla eleştiriyor.

Yaptırım talebi

Toplantıda ayrıca Doğu Akdeniz'de Türk gemilerinin bir Fransız gemisini taciz ettiğini iddia eden Fransa'nın Dışişleri Bakanı Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın da Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar uygulanmasını talep etmesi bekleniyor.

Fransa, Türkiye ile yaşanan krizi NATO'ya da taşımış, Türkiye'nin AB ve NATO ile ilişkilerinin sorgulanması için bu iki kurum düzeyinde girişim başlatmıştı.

Mülteci krizi

Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapmasına karşı nasıl bir tutum izleneceği de toplantıda ele alınacak. Geçen Mart ayında Türkiye'nin Yunanistan sınırını açması sonrası, AB'ye geçmek isteyen sığınmacılar Yunanistan-Türkiye sınırında toplanmış ve bu AB'de yeni bir krize yol açmıştı. Bu nedenle Türkiye ve AB arasındaki mülteci anlaşmasının yenilenmesi bekleniyor. Türkiye de AB'nin 2018 tarihli mülteci mutabakatına uymadığını ve söz verdiği yardımları sağlamadığını iddia ediyor.

dpa,AFP/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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