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AB Türkiye için Kritik Kıbrıs Kararını Verecek 

15.07.2019 19:31 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’yi Kıbrıs açıklarında “yasadışı” şekilde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle sembolik olarak cezalandırma kararı almasi bekleniyor

AB Türkiye için Kritik Kıbrıs Kararını Verecek 

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’yi Kıbrıs açıklarında “yasadışı” şekilde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle sembolik olarak cezalandırma kararı almasi bekleniyor. Alman ve Avusturyalı bakanlara göre bu karar gelecekte benzer faaliyetler yürütmemesi için Ankara’ya yönelik yeni yaptırım tehdidini de kapsayabilir.

28 üyeli bloğun dışişleri bakanları Brüksel’de Türkiye’yle diplomatik temasların kısıtlanması ve Ankara’ya yönelik mali kaynakların azaltılmasını öngören bir kararı görüşecek.

AB liderleri Haziran ayında Türkiye’yi Kıbrıs açıklarında petrol arama faaliyetleri yürütmemesi konusunda uyarmıştı. AB üyesi Kıbrıs Rum yönetimi gelecekte Türkiye’ye yönelik daha sert yaptırımlar uygulanması konusunda birliğe baskı yapıyor. Ancak bazı kesimler AB’nin güvenlik ve göçle ilgili konularda kilit müttefiki Ankara’yı kızdıracak kararlar alınmasından endişe ediyor.

Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michel Roth görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada “Türkiye’nin provokasyonları hiçbirimiz açısından kabul edilimiz. Tüm seçenekleri masada tutan dengeli bir dil bulduk, buna elbette yaptırımlar da dahil. Umudumuz zaten varolan birçok kriz ve çatışmaya bir yenisini daha eklememek. Türkiye neleri kaybedeceğini AB’nin Kıbrıs’ın tarafında birleşmiş vaziyette olduğunu biliyor” diye konuştu.

AB’den bir diplomatın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre Ankara birliğin 2020 için ayırdığı 150 ila 400 milyon euro’yu kaybedebilir. Bu kaynak Türkiye’ye AB üyeliğine hazırlanması için siyasi reformlardan tarım projelerine birçok konuda yapacağı reform çalışmaları için ayrılıyor.

AB’nin 2014-2020 arasında Türkiye’ye 4,45 milyar kaynak aktarması planlanmıştı, ancak bunların bazıları geçen yıl iptal edildi. AB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı insan hakları ihlalleri yapmakla suçlayarak uzun süredir devam eden üyelik görüşmelerini ve gümrük birliğinin ilerletilmesi görüşmelerini de askıya almıştı.

Reuters’ın elde ettiği son karar metni taslağına göre, AB bakanları tarafından onaylanması beklenen karar, AB’nin icrai ve dış politika kolunu, “Türkiye’nin sondaj çalışmalarına karşılık alınabilecek tedbir seçenekleri üzerinde çalışmayı sürdürmeye” davet ediyor.

Brüksel’deki yetkililere göre, gelecekte uygulanabilecek olası yaptırımlar arasında, mal varlıklarının dondurulması ve sondaj çalışmalarına katılan şirketler ve kişilere AB’den yasak getirilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

Ancak Ortadoğu’dan gelen göçü kontrol altına almasına ihtiyaç duyulan Ankara’nın tepkisini çekmemek için AB’nin geçen yıllarda Ukrayna konusunda Rusya’ya uyguladığı gibi geniş kapsamlı yaptırım uygulamasıysa beklenmiyor.

AB ve Ankara arasındaki ilişkiler, bazı yakın tarihteki işbirliği örneklerine rağmen, 2016 yılında yapılan darbe girişiminin ardından Erdoğan’ın muhaliflere yönelik baskıları arttırmasının ardından bozulmuştu.

Ankara, Kıbrıs kara sularının bazı bölümlerinde Türkiye ve KKTC’nin hak sahibi olduğunu öne sürüyor.

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