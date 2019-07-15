AB Türkiye için Kritik Kıbrıs Kararını Verecek 

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’yi Kıbrıs açıklarında “yasadışı” şekilde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle sembolik olarak cezalandırma kararı almasi bekleniyor. Alman ve Avusturyalı bakanlara göre bu karar gelecekte benzer faaliyetler yürütmemesi için Ankara’ya yönelik yeni yaptırım tehdidini de kapsayabilir.

28 üyeli bloğun dışişleri bakanları Brüksel’de Türkiye’yle diplomatik temasların kısıtlanması ve Ankara’ya yönelik mali kaynakların azaltılmasını öngören bir kararı görüşecek.

AB liderleri Haziran ayında Türkiye’yi Kıbrıs açıklarında petrol arama faaliyetleri yürütmemesi konusunda uyarmıştı. AB üyesi Kıbrıs Rum yönetimi gelecekte Türkiye’ye yönelik daha sert yaptırımlar uygulanması konusunda birliğe baskı yapıyor. Ancak bazı kesimler AB’nin güvenlik ve göçle ilgili konularda kilit müttefiki Ankara’yı kızdıracak kararlar alınmasından endişe ediyor.

Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michel Roth görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada “Türkiye’nin provokasyonları hiçbirimiz açısından kabul edilimiz. Tüm seçenekleri masada tutan dengeli bir dil bulduk, buna elbette yaptırımlar da dahil. Umudumuz zaten varolan birçok kriz ve çatışmaya bir yenisini daha eklememek. Türkiye neleri kaybedeceğini AB’nin Kıbrıs’ın tarafında birleşmiş vaziyette olduğunu biliyor” diye konuştu.