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AB, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor

11.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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AB, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı bir diyalog istediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında hafta sonunda yapılan görüşmenin de bu yönde bir çaba olduğunu söyledi.

Stano, günlük basın toplantısında, Türkiye-AB ilişkileri ve 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanı ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen arasında video konferans yoluyla yapılan görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.

"Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı bir diyalogdan yanayız." diyen Stano, geçen yılın tamamında bu tür bir diyalog elde etmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Stano, son video konferansın da bu mesajı iletmek için yürütülen çabaların, yapıcı iş birliğinin yenilenmesi yolunda ilerlemenin bir parçası olduğunu aktardı.

"İhtiyacımız olan da budur." diyen Stano, 10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar gereği AB Komisyonunun Türkiye ile ilişkilere dair genel değerlendirme çalışması içinde olduğunu, tüm temasların da bunu besleyecek şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere ocak ayında yeniden başlamaya davet etmesi hakkındaki görüşleri sorulan Stano, şunları söyledi:

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler, aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerinin genel anlamda bir parçasıdır. Bazı AB üyeleri tarafından rahatsız edici görülen noktalar AB'nin de rahatsız edici gördüğü konular ve bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması AB'nin beklediği bir gelişme. Bu gelişmenin ilişkilerimizde olumlu gidişat geliştirmeye yönelik çabaları beslemesini bekliyoruz."

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