‘AB Türkiye ile Müzakereleri Bitirmeli’ 

Avrupa Birliği’nin (AB) Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, uzun vadede Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılmasının daha dürüstçe olacağını söyledi.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Johannes Hahn, “Türkiye'nin AB üyeliği öngörülebilir bir gelecek için gerçekçi değil. Uzun vadede Türkiye ve AB için yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur" dedi.

Türkiye’nin AB üyeliğinin yakın gelecekte gerçekçi olmadığını kaydeden Hahn, müzakerelere bağlı kalmanın daha gerçekçi ve stratejik bir ortaklığa gidecek yolu da tıkadığını savundu.

Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri 2005’te başladı. Ancak AB, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2016 sonunda, Türkiye ile üyelik müzakerelerini genişletmeme kararı aldı. Müzakerelerin askıya alınması için ise en az 16 AB ülkesinin bu kararı desteklemesi gerekiyor.

