AB, Türkiye ile olumlu gidişatı sürdürmek istiyor

AB ülkelerinin liderleri, 25-26 Mart'ta düzenlenecek zirve toplantısında Türkiye ile ilişkilerin de içinde bulunduğu birçok başlığı görüşmek üzere bir araya gelecek. AB dışişleri bakanları ise 22 Mart'ta bu zirveye hazırlık amacıyla toplanacak. Bakanların toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Rusya, Myanmar, Batı Balkanlar dahil olmak üzere birçok konu görüşülecek.

LİDERLERE SUNULACAK

AB liderlerinin Aralık 2020'deki zirvesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türkiye ile ilişkilerde izlenecek yol hakkında bir rapor hazırlaması istenmişti. Bu rapora AB Dışişleri Bakanları Toplantısında son hali verilecek ve rapor zirve toplantısında liderlere sunulacak.

AB yönetimi, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin olumlu adımlar attığını ve bu sayede olumlu bir gidişat bulunduğunu düşünüyor. AB'nin, Türkiye ile ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirdiğini belirten AB yetkilileri, Borrell'in raporunun da sadece Doğu Akdeniz'i değil, birçok konuyu içerdiğine işaret ediyor.

Bir üst düzey AB yetkilisi, Türkiye hakkında birlik ülkeleri arasında geçmişe nazaran benzer düşünen ülke sayısının daha fazla olduğunu söyledi. Yetkili, "Türkiye ile ilişkiler zor. Ama son zamanlarda AB içinde daha fazla birliktelik görebiliyorum, çünkü Türkiye'nin hamleleri, Doğu Akdeniz'deki durumun iyileşmesini sağladı." dedi.