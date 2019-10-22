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"AB, Türkiye ile varılan anlaşmanın uygulanmasına bağlı kalmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:59 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski: "Bana göre, yeni bir göçmen dalgasının meydana gelmesini istemiyorsak, AB, Türkiye ile varılan anlaşmanın uygulanmasına ciddi şekilde bağlı kalmalıdır. Bu da AB ve Türkiye liderlerinin tamamlaması gereken bir iştir"

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, "Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile varılan anlaşmanın uygulanmasına ciddi şekilde bağlı kalmalıdır." dedi.

Kuzey Makedonya ve Kosova polisleri arasında sınır ötesi organize suçlarla mücadele için ortak soruşturma ekipleri oluşturulmasını öngören protokol imzalandı.

Protokol, Spasovski ile Kosova İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa'nın katılımıyla, iki ülke emniyet müdürleri tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen törende imzalandı.

Protokolün imzalanmasından önce iki ülke heyetleri, Kuzey Makedonya emniyet güçlerinin tatbikatını izledi.

Oliver Spasovski, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatbikatın Kuzey Makedonya'nın bölgede de barış ve istikrar oluşturan bir devlet olduğunu kanıtladığını söyledi.

Yeni göçmen dalgası olasılığı ve ülkenin böyle bir krize hazır olup olmadığının sorulması üzerine Spasovski, devletin yeni göçmen dalgasına hazır olduğunu ve göçmenler için iki geçiş merkezi olduğunu ifade etti.

Halihazırda göçmen sayısında artış olduğuna ilişkin net bir gösterge bulunmadığını kaydeden Oliver Spasovski, Kuzey Makedonya'nın AB'nin göçmenlerle ilgili politikasına saygı göstereceğini, ancak AB'nin Türkiye ile anlaşmayı uygulamada ciddi olması gerektiği uyarısında bulundu.

Spasovski, "Bana göre, yeni bir göçmen dalgasının meydana gelmesini istemiyorsak, AB, Türkiye ile varılan anlaşmanın uygulanmasına ciddi şekilde bağlı kalmalıdır. Bu da Avrupa Birliği ve Türkiye liderlerinin tamamlaması gereken bir iştir." değerlendirmesinde bulundu.

Oliver Spasovski ayrıca, Kuzey Makedonya güvenlik güçlerinin önceliğinin ülke vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğunu ve böylece bölge ile Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunulacağını belirtti.

Ekrem Mustafa da anlaşmanın, ülkesi ile Kuzey Makedonya'nın, Balkanların güvenliğine katkı sağladığının kanıtı olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AB göçmen Kosova Kuzey Makedonya Türkiye

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