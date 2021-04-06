AB-Türkiye ilişkilerinde "yeni ivme" sinyali

Liderler diğer yandan, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından derin endişe duyduklarını vurguladı.Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ele alınan konular hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde hem kendinin hem de Charles Michel'in, temel insan hakları ile hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yaptıklarını dile getiren Komisyon Başkanı von der Leyen, bu konuların AB için belirleyici öneme sahip olduğunu ve Türkiye'nin kadınları korumayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden çok derin endişe duyduklarını kaydetti. "Şu an bir yolun başındayız" Avrupa Birliği ile Türkiye arasında son haftalarda olumlu bir hava olduğunu kaydeden Von der Leyen, "Şu an bir yolun başındayız, bu yolun bizi nereye götüreceği sadece müzakerelerin içeriğine bağlı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin bu olumlu ivmeyi devam ettirme isteği ve taahhütüne de bağlı" dedi. Türkiye ile "açık ve dürüst bir ortaklık" istediklerini belirten Von der Leyen, Türkiye'ye sığınmacılarla ilgili yapılan mali yardımlarında devam etmesinden yana olduğunu bildirdi.

Komisyon Başkanı Von der Leyen, Türkiye ile AB arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini ve bu bağlamda halihazırda yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ile çevre ve dijital alanlardaki yeni teknolojiler konusunda, her iki taraf için karlı olacak şekilde daha sıkı bir iş birliği içinde olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Sığınmacı ve göç politikaları ile AB araştırma programı Horizon ve öğrenci değişim programı Erasmuş alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesine, gerek Brüksel gerekse Ankara'nın sıcak baktığını belirten von der Leyen, diğer yandan AB'nin gelecekte de Türkiye'de yaşanacak olası olumsuzluklara sessiz kalmayacağını ifade etti. Hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğüne vurgu Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostane bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ettikten sonra Brüksel için "Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir ortam"ın çok önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan ile yapılan görüşmede, Ankara-Brüksel temaslarının önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak üç ana başlık altında sürdürülmesi üzerinde mutabakata vardıklarını belirten Michel, bunların ekonomik iş birliği, göç ve Avrupa ile Türkiye halkları arasındaki temaslar olduğunu dile getirdi.