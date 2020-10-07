AB: Türkiye Kıbrıs'taki gerginliği körüklüyor

AB, Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs Türkleri ile AB üyesi Kıbrıs arasındaki gerginliği körüklemekle suçladı. Rusya da "karar kabul edilemez" dedi.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'taki Yeşil Hat bölgesinde bulunan ve 46 yıldır sivil kullanıma kapalı olan Maraş'ın açılması kararına tepki gösterdi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Maraş'ın açılmasına verdiği destekle Kuzey Kıbrıs Türkleri ile AB üyesi Kıbrıs arasındaki gerginliği körüklediğini söyledi. Borrell, kararın Birleşmiş Milletler (BM) arabulucuğunda Kıbrıs'ta kararlaştırılan ateşkes anlaşmasının "ciddi bir ihlali" olduğunu belirtti.

Kararın Türkiye ve Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal gaz anlaşmasına çözüm bulunmasına da yardımcı olmayacağını ifade eden Borrell, "Aksine, tansiyon yükselecek ve Doğu Akdeniz'deki zorlu durumda bir anlaşma sağlanması bizim için zorlaştıracak" diye konuştu.

AB devlet ve hükümet başkanlarının geçen hafta bir araya geldiği zirve sonunda Türkiye'den "Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasadışı eylemlerine son vermesi için yapıcı çaba göstermesi" talep edilmiş ve Türkiye'nin yapıcı davranması karşılığında da Gümrük Birliği'nin genişletileceği, ticari kolaylıklar sağlanacağı ve mülteciler için de yeni mali yardımlar aktarılacağı mesajı verilmişti.