AB: Türkiye komşularına gözdağı vermekten vazgeçmeli

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandığı bir dönemde Yunanistan ve Kıbrıs'a gözdağı verme girişimlerine karşı uyardı.

Von der Leyen, AB'nin yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'nın sığınmacılara ev sahipliği yapan kilit ve önemli bir partner olduğunu belirtti ancak bu durumun "komşularına gözdağı verme girişimleri" için gerekçe olamayacağını söyledi.

Türkiye'nin "sıkıntılı bir bölgede" bulunduğunu kabul ettiğini belirten AB lideri, "Ve evet, büyük bütçelerle desteklediğimiz milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ancak bunların hiçbiri, komşularına gözdağı verme girişimlerinin gerekçesi değil" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki önemine vurgu yapan von der Leyen, "Türkiye önemli bir komşudur ve öyle de kalacaktır. Ama haritada birbirimize yakınken aramızdaki mesafe büyüyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Von der Leyen, Yunanistan ve Kıbrıs'ın meşru egemenlik haklarını koruma konusunda Avrupa'nın tam desteğine güvenebileceklerini de sözlerine ekledi.

AFP/TY,SSB

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