HABER

AB Türkiye-Libya Anlaşmasına Yanıt Vermeye Hazırlanıyor

09.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

Türkiye ve Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümetinin Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla güvenlik ve askeri işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmalar imzalamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri nasıl karşılık vereceklerini tartışmak üzere bir araya geldi

AB Türkiye-Libya Anlaşmasına Yanıt Vermeye Hazırlanıyor

Türkiye ve Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümetinin Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla güvenlik ve askeri işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmalar imzalamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri nasıl karşılık vereceklerini tartışmak üzere bir araya geldi.

Geçen hafta imzalanan anlaşmalar Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları konusunda Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır’la uzun süredir devam eden ihtilafını tetikledi. Yunanistan bu nedenle Cuma günü Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı etmişti.

Toplantıya başkanlık etmeden önce AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuşulacak konunun yaptırımlar olmadığını, Türkiye ve Libya arasında varılan ve yalnızca birkaç gün önce kamuoyuyla paylaşılan anlaşmanın inceleneceğini kaydetti.

Coğrafi olarak Türkiye ve Libya arasında kalan Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır anlaşmanın uluslararası kanunlara aykırı olduğunu savunuyor. Yunanistan ve Kıbrıs’ın AB’deki bazı müttefikleri de aynı görüşte.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, “Hollanda her zaman uluslararası kanunun savunucusu oldu. Bu konuda Yunanistan’ın yanındayız. Uluslararası kanunlar uygulanmalı” dedi.

Her ne kadar NATO müttefiki olsalar da Yunanistan ve Türkiye aralarında Ege denizi kıta sahanlığı sorunu da olmak üzere onlarca yıldır süren birçok anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke 1970’lerden bu yana üç kez savaşın eşiğine kadar geldi.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
9 Aralık Amerikan Basınından Özetler9 Aralık Amerikan Basınından Özetler
10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı, böyle kurtarıldı10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı, böyle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bilim insanları: Evrenin şafağı çok yakın!

Bilim insanları: Evrenin şafağı çok yakın!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce İsrail'e 'en iyi dost' dedi sonra Yahudilere...

Önce İsrail'e 'en iyi dost' dedi sonra Yahudilere...

Sumatra kaplanı fetüslerini kavanozla kaçırdılar!

Sumatra kaplanı fetüslerini kavanozla kaçırdılar!

Trump'a 'pervasız ve dengesiz yaşlı adam' nitelemesi

Trump'a 'pervasız ve dengesiz yaşlı adam' nitelemesi

Putin'in 'nükleer' çantası ilk kez görüntülendi!

Putin'in 'nükleer' çantası ilk kez görüntülendi!

Rus askerleri ilk kez 'IŞİD’in başkentine' girdi

Rus askerleri ilk kez 'IŞİD’in başkentine' girdi

Tosun lider spa açılışına katıldı!

Tosun lider spa açılışına katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.