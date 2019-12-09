AB Türkiye-Libya Anlaşmasına Yanıt Vermeye Hazırlanıyor

Türkiye ve Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümetinin Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla güvenlik ve askeri işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmalar imzalamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri nasıl karşılık vereceklerini tartışmak üzere bir araya geldi.

Geçen hafta imzalanan anlaşmalar Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları konusunda Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır’la uzun süredir devam eden ihtilafını tetikledi. Yunanistan bu nedenle Cuma günü Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı etmişti.

Toplantıya başkanlık etmeden önce AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuşulacak konunun yaptırımlar olmadığını, Türkiye ve Libya arasında varılan ve yalnızca birkaç gün önce kamuoyuyla paylaşılan anlaşmanın inceleneceğini kaydetti.

Coğrafi olarak Türkiye ve Libya arasında kalan Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır anlaşmanın uluslararası kanunlara aykırı olduğunu savunuyor. Yunanistan ve Kıbrıs’ın AB’deki bazı müttefikleri de aynı görüşte.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, “Hollanda her zaman uluslararası kanunun savunucusu oldu. Bu konuda Yunanistan’ın yanındayız. Uluslararası kanunlar uygulanmalı” dedi.

Her ne kadar NATO müttefiki olsalar da Yunanistan ve Türkiye aralarında Ege denizi kıta sahanlığı sorunu da olmak üzere onlarca yıldır süren birçok anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke 1970’lerden bu yana üç kez savaşın eşiğine kadar geldi.

