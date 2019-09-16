BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mültecilere ilişkin yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatının arkasında olduklarını ve bu mutabakattan doğan taahhütleri yerine getireceklerini söyledi.

Maas, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AB’nin en acil çözmesi gerektiği konulardan birinin göç konusu olduğunu belirten Maas, "Halen daha çok insanın, Türkiye’den Yunanistan’a özellikle deniz yoluyla gelmesini endişeyle izliyoruz. Biz AB-Türkiye mutabakatının arkasındayız ve taahhütlerimizi yerine getireceğiz.” dedi.

Maas, geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü ve Türk tarafının da bu mutabakattan doğan taahhütleri yerine getireceğinden hareket ettiklerini kaydetti.

Yunanistan hükümetinin mültecilerin ulaştığı adalardaki durumun iyileştirilmesine yönelik aldığı önlemlerin mülteci sorununun çözümü için önemli olduğunu ifade eden Maas, “Göç konusunda ortak çıkarlarımız var. Yunanistan göçmenlerin ilk ulaştığı ülke. Almanya ise mültecilerin ulaşmayı hedefledikleri ilk ülke." diye konuştu.