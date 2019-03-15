BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye-AB iş birliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli." dedi.

Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 4 yılın ardından Ortaklık Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirten Mogherini, Türkiye-AB ilişkilerinde çeşitli konuların ele alındığını belirterek Türkiye'nin AB için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu anımsattı.

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi çeşitli konuların toplantıda görüşüldüğünü söyleyen Mogherini, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak OHAL'in kalkmasının ardından uygulanan ilgili tedbirlerin de geçmişte kalması gerektiğini dile getirdi.

Türk yargısını eleştiren Mogherini, 2016'daki darbe teşebbüsünün neden olduğu yaraların bilincinde olduklarını, Türkiye'nin büyük tehditlerle mücadele ettiğini ancak artık normale dönmenin istikrar ve ekonomik açıdan önemli olduğunu belirtti.