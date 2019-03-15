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AB-Türkiye Ortaklık Konseyi 54. toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

AB-Türkiye Ortaklık Konseyi 54. toplantısının ardından yayımlanan açıklamada toplantının Türkiye-AB ilişkilerini etraflıca değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğu vurgulandı - Açıklamada, aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile AB ilişkilerinin öneminin yeniden teyit edildiği belirtildi - Türk hükümetinin uyum süreci için verdiği taahhütlerin reformlarla karşılık bulması gerektiği kaydedildi - Açıklamada Türkiye'nin AB için önemli bir ticaret ortağı olduğu vurgulandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Ortaklık Konseyi 54. toplantısının ardından yapılan açıklamada, "AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınması ve bazı konuların görüşülmesi açısında bu toplantı iyi bir fırsattı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın katıldığı toplantının ardından açıklama yayımlandı.

Açıklamada, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınması ve bazı konuların görüşülmesi açısında toplantının iyi bir fırsat olduğu belirtildi.

Toplantıda aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile AB ilişkilerinin öneminin yeniden teyit edildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele, enerji, ulaştırma, ekonomi ve ticaret gibi konularda zorlukların üzerine eğilme konusunda açık diyaloğun öneminin vurgulandığı belirtildi.

Türk hükümetinin uyum süreci için verdiği taahhütlerin reformlarla karşılık bulması gerektiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda endişelerin olduğu belirtildi.

Bu bağlamda Türkiye'den AB standartları uyarınca yargı reformu için planlarını gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi.

- "Türkiye'nin 4 milyon göçmen konusundaki çabalarının takdir ediyoruz"

AB'nin 15 Temmuz darbe girişimini güçlü şekilde kınadığına işaret edilen açıklamada darbe girişimi sonrasında alınan tedbirlerden etkilenenler için bir telafi sisteminin önemine işaret edildi.

AB'nin Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon göçmenin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çabalarının takdir edildiği vurgulanan açıklamada, Suriye, Irak, İran ve Ortadoğu barış süreci Libya gibi dış politika konularında AB-Türkiye arasındaki kapsamlı siyasi diyaloğun öneminin altı çizildi.

Açıklamada AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin Mart 2018'de Avrupa Konseyi kararları ve iyi komşuluk ilişkilerine işaret edilerek, Türkiye'nin son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarının "kaygıyla izlendiği" belirtildi.

Birleşmiş Milletler'nin (BM), Kıbrıs'ın birleştirilmesi müzakerelerini sürdürme çabalarının memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, "BM'nin oluşturduğu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun, AB prensiplerine ve müktesebatıyla uyumlu, adil, kapsamlı bir çözümü gerçekleştirilebilecek sürece Türkiye'nin bağlı kalması ve sürece katkı yapmasının önemini hatırlatır." ifadesine yer verildi.

- "Türkiye AB için önemli ticaret ortağı"

Açıklamada, Türkiye'nin AB için önemli bir ticaret ortağı olduğu vurgulanırken, AB'nin Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin güçlü olduğunun altı çizildi.

Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği zorluklar konusunda, "(ekonomideki) zayıflıkların tespit edilmesi, istikrarlı parasal ve ekonomik koşulların oluşturulmasının gerekli olduğu" aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile AB, aralarındaki Gümrük Birliği anlaşmasına yönelik ilişkiyi gözden geçirirken, AB, Türkiye'ye mevcut Gümrük Birliği anlaşmasını tüm üye ülkelere ayrım gözetmeksizin işletmesi konusunu hatırlatır. AB, aynı zamanda Türkiye'ye Türkiye'nin AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasını ilerletmek konusunda bir çaba ortaya koymadığı çıkarımını içeren Haziran 2018 konsey kararlarını anımsatır."

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde AB'nin devam eden desteğini sürdüreceği vurgulanarak, "tüm terörle mücadele faaliyetlerinin demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuka uygun şekilde ilerlemesi gerektiği" belirtildi.

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AB Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Ortaklık Konseyi Türkiye

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